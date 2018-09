VIDEO| Robert de Hoog: We zijn weer pioniers

De thriller APP is de eerste bioscoopfilm ter wereld die ondersteund wordt door een zogenaamd second screen applicatie. De kijker volgt via de smartphone of tablet een parallelle verhaallijn die op key scènes van de film op het grote doek en een mobiele device samenkomen.

Film

De thriller, geregisseerd door Bobby Boermans, gaat over Anna (Hannah Hoekstra) die niks wil weten van apps en social media.

Na een wild feest, waar ze zich weinig van kan herinneren, ontdekt Anna dat een onbekende op haar smartphone een mysterieuze APP heeft geïnstalleerd, die een antwoord heeft op alle vragen die ze heeft. Niet alleen op wetenschappelijke en historische vragen, maar ook op die betrekking hebben op haar persoonlijk leven en dat van vrienden. Als ze via de scherpzinnige APP cryptische teksten en codes ontvangt, die samenhangen met de plotselinge en raadselachtige dood van mensen uit haar omgeving, dringt langzaam maar zeker het besef door dat het meer is dan een handige APP.

Verder zijn er rollen weggelegd voor Isis Cabolet, Robert de Hoog, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Jeroen Spitzenberger.

Bekijk de video hieronder en praat met ons mee! Handig of juist niet zo'n second screen tijdens de film?