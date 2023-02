Premium Het beste van De Telegraaf

Keiharde interne kritiek op ’opa’ Poetin na speech in stadion: ’Hij is een probleem dat we moeten oplossen’

Door Peter Mijlemans

Moskou - De Russische president Poetin gaf de dag na zijn State of The Union nog een toegift. Woensdag sprak hij kort een volgepakt stadion in Moskou toe. De sfeer was uitgelaten, al klonk er ook wat gemor onder de gedwongen aanwezigen. Daar zal de president niet van wakker liggen, maar mogelijk wél over de ongenadig felle kritiek van de militaire bloggers op zijn toespraak van woensdag. Ze zijn al lang onvermoeibaar in hun kritiek. Maar voor het eerst nemen ze nu de president zelf onder vuur.