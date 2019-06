NL-Alert om grote brand recyclingbedrijf Nijmegen

Ⓒ Twitter @keddilien

NIJMEGEN - Op het terrein van een metaalrecyclingbedrijf aan de Nijverheidsweg in Nijmegen heeft een grote brand gewoed. De buitenbrand veroorzaakte rookontwikkeling die over de stad trok. „De rook gaat gelukkig niet in de richting van het Goffertpark waar Phil Collins optreedt”, meldde een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er zijn geen gewonden gevallen.