Merkel zinspeelt op stappenplan om lockdown af te bouwen

Merkel zou niet in detail zijn getreden over wat het plan om het land te heropenen inhoudt. Een werkgroep met haar naaste medewerker Helge Braun en zijn collega’s uit deelstaten gaat zich deze week buigen over het onderwerp. Zij bereiden de volgende top voor tussen Merkel en regionale leiders, die begin maart moet plaatsvinden.

Duitsland zit al maanden in een lockdown. Die duurt in elk geval tot 7 maart. De autoriteiten zijn ondertussen al wel begonnen met het versoepelen van maatregelen. Scholen en bouwmarkten gingen maandag op sommige plaatsen alweer open en vanaf komende maand kunnen ook kappers in Duitsland weer aan de slag.