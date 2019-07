Man vast voor dood 73-jarige Leeuwarder

De politie kondigde de arrestatie woensdag in een video aan. Ⓒ POLITIE

LELYSTAD - Een 25-jarige man uit Leeuwarden is in zijn woonplaats opgepakt voor de dood van een 73-jarige stadgenoot. Het lichaam van het slachtoffer werd ruim twee weken geleden gevonden in diens woning aan de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg in de Friese stad. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, meldt de politie.