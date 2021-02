LIVE | Britten willen eind juli alle volwassenen hebben ingeënt

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

06:10 uur Duitsland: Bijna 7700 nieuwe besmettingen in een dag

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 7676 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 145 sterfgevallen als gevolg van het virus bijgekomen, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM.

Het aantal besmettingen valt lager uit dan op zaterdag, toen ging het om 9164 nieuwe infecties. Op vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 9113, tegenover 10.207 coronagevallen op donderdag. In totaal zijn er 2.386.559 infecties geregistreerd in Duitsland. Het dodental staat op 67.841. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid waarschuwde onlangs dat de besmettelijker geachte Britse coronavariant oprukt.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het longvirus moet tegengaan en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. Het gaat onder meer om het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

04:00 uur Australië begint met vaccineren

Australië begint zondag met het vaccineren van de bevolking. Premier Scott Morrison en hoge medische functionarissen sluiten aan bij een groep bewoners en personeel van bejaardentehuizen die de eerste prikken krijgen. De minister-president en belangrijke medische specialisten maken deel uit van een kleine groep die het vaccin krijgt om het vertrouwen van de bevolking in de veiligheid van het middel te vergroten, zei minister Greg Hunt van Volksgezondheid op de Australische zender ABC.

De eerste vaccins kwamen op 15 februari aan in Australië, toen meer dan 142.000 doses van Pfizer/BioNTech op de luchthaven van Sydney landden. De komende week worden ongeveer 80.000 doses van het vaccin in een Australische arm gezet. Het land geeft voorrang aan mensen die werken in quarantainecomplexen, grensarbeiders, eerstelijnsgezondheidswerkers, ouderenzorgbewoners en -personeel.

De eilandstaat heeft de coronapandemie beter doorstaan dan veel westerse landen. In Australië, waar zo'n 25 miljoen mensen wonen, zijn sinds de uitbraak circa 29.000 besmettingen geregistreerd en 909 coronapatiënten overleden.

00:25 uur Britten willen deze zomer iedereen hebben geprikt

Groot-Brittannië wil eind juli alle volwassenen in het land voorzien hebben van een prik tegen het coronavirus. "We willen alle volwassenen in het land tegen eind juli een vaccinatie aanbieden. Dit zal ons helpen om de meest kwetsbaren sneller te beschermen en de beperkingen te versoepelen", aldus de Britse premier Boris Johnson zaterdag in een verklaring. Tot nu toe hebben meer dan 17 miljoen Britten een eerste vaccinatie gekregen, bijna een op de drie inwoners boven de achttien jaar.

Het Verenigd Koninkrijk kent door vroege en omvangrijke bestellingen van vaccins minder leveringsproblemen dan de EU-landen. Bovendien wil het land overtollige doses geven aan armere landen, maar alleen als de Britten zijn ingeënt. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bekritiseerde dit en riep Groot-Brittannië op nu al een bepaald deel van de beschikbare vaccins beschikbaar te stellen, zoals voorgesteld door de Franse premier Emmanuel Macron.

Ondanks de snelle vooruitgang bij de vaccinatie, moet de uitweg uit de lockdown "zorgvuldig en gefaseerd" plaatsvinden, zei Johnson. Maandag wil de premier zijn plannen bekendmaken voor de eerste versoepelingen, die onder meer privé-ontmoetingen buiten en individuele bezoekers in verpleeghuizen mogelijk moeten maken. Het heropenen van scholen is ook een topprioriteit voor zijn regering.

