Brand verwoest loods met boten in Aalsmeer

De brandweer kon niet voorkomen dat het complete bedrijf in vlammen opging. Ⓒ Michel van Bergen

AALSMEER - Een loods in Aalsmeer is in de nacht van zaterdag op zondag grotendeels verwoest door een brand. In het pand aan de Zwarteweg lagen onder andere boten opgeslagen. De brandweer meldt dat niemand gewond is geraakt.