Nederlandse verdachte in beeld bij groot Duits onderzoek naar IS-netwerk

Door heel Duitsland en op een nog onbekend adres in Limburg zijn doorzoekingen gedaan. De verdachten hebben de Duitse, Kosovaarse, Turkse en Marokkaanse nationaliteit.

De doorzoekingen waren in verschillende Duitse deelstaten, waaronder het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. Volgens de Duitse justitie hebben de verdachten geld opgehaald voor IS in Syrië, en is het onder meer gebruikt om gevangenen uit de Syrische vluchtelingenkampen al-Hol en Roj te helpen ontsnappen. Via dit „internationale financieringsnetwerk” zou ten minste 65.000 euro naar IS zijn overgemaakt, zegt justitie in een verklaring.

Volgens de Duitse justitie zijn meer dan honderd panden doorzocht. Bij het onderzoek zijn ruim duizend politiemensen betrokken. De zeven personen die werden aangehouden, worden ervan verdacht opgetreden te hebben als bemiddelaars tussen de financiers en IS. Ze speelden volgens de Duitse justitie een sleutelrol in het netwerk.

De landelijke eenheid van de Nederlandse politie, de politie in Noordrijn-Westfalen noch verschillende Nederlandse politie-eenheden aan de grens met Duitsland hadden woensdagochtend meer informatie over de inval in Nederland. Het functioneel parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat ook niet in op vragen en verwijst naar de Duitse justitie. Die was ondanks herhaalde pogingen niet direct bereikbaar voor commentaar.