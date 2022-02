Coalitie met Mona Keijzer wil af van coronapas

Ex-politici, medici, juristen, ondernemers en wetenschappers hebben het manifest ondertekend. Onder hen zijn de oud-Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Michel Rog (CDA), evenals hoogleraar Jan Rotmans, cabaretier Guido Weijers, topman Ritty van Straalen (ID&T Groep), de regisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven en predikant Paul Visser.

De coalitie met de naam Onverdeeld Open vindt het op geen enkele manier een goed idee om met coronatoegangsbewijzen te werken, of dat nu op basis van 1G, 2G of 3G is. „Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de ’gereedschapskist’ van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen”, schrijven de initiatiefnemers.

Het kabinet hanteert momenteel een 3G-beleid. Dat betekent dat mensen die kunnen aantonen dat ze negatief getest, genezen of gevaccineerd zijn, toegang krijgen tot bepaalde plekken. Bij een 2G-beleid is vooraf testen niet meer voldoende en bij 1G moet juist iedereen getest worden.

Volgens Onverdeeld Open zorgt een 2G- of 3G-beleid voor onder andere uitsluiting van niet-gevaccineerde mensen en draagt het bij „aan de toenemende polarisatie en verdeeldheid in onze maatschappij.” 1G heft de ongelijkheid tussen mensen weliswaar op, stelt de coalitie, maar ook dit systeem gaat „nog steeds uit van de gedachte dat een bewijs van gezondheid voorwaarde mag zijn voor toegang tot de samenleving.” En het staat ook niet in verhouding „tot de kleine vermindering van virusverspreiding die het oplevert.”

Een petitie die de groep online heeft geopend, is vrijdag meer dan 32.000 keer getekend.

Keijzer werd in september ontslagen als staatssecretaris, nadat zij zich in een interview met De Telegraaf uiterst kritisch had uitgesproken over de coronapas.