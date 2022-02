Nederlander omgekomen bij vliegtuigongeluk IJsland

Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in IJsland is een Nederlander om het leven gekomen. Het gaat om een 27-jarige man die in België woonde, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij baseert zich op informatie van de vliegtuigmaatschappij.

Het vliegtuigje, een Cessna C172, is gelokaliseerd, maar nog niet geborgen. Het blijkt te zijn neergekomen in een groot meer, in een natuurgebied 50 kilometer ten oosten van de hoofdstad Reykjavik.

Naar het toestel werd al dagen gezocht. Het had een IJslandse piloot en drie buitenlandse toeristen aan boord, onder wie de Nederlander. Hoe het kon neerstorten is niet bekend.

Onbemande onderzeeboot

Het gecrashte toestel zou met een onbemande onderzeeboot zijn opgespoord. Voor zover bekend heeft geen van de inzittenden de crash overleefd.