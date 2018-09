Superschommel wordt man fataal

Kyle Lee Stocking was samen met een paar vrienden naar de Amerikaanse staat Utah afgereisd om de schommel uit te proberen. Stocking maakte echter een rekenfout die even later zijn dood zou betekenen. Het touw tussen hem en de punt van de rots was te lang, waardoor hij op de grond terechtkwam. De man was op slag dood.

De enorme schommel is onder daredevils razend populair geworden nadat er op YouTube een filmpje verscheen. De video is inmiddels meer dan 17 milijoen keer bekeken.