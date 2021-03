Gigantische opstopping op Suezkanaal door containerschip met bestemming Rotterdam

De Ever Given, die vaart onder Panamese vlag, zou door een windvlaag uit koers zijn geraakt en zijn vastgelopen op de bodem van de wereldberoemde zeevaartverbinding, meldt de BBC. Het 400 meter lange schip ligt dwars op het kanaal, waardoor de route volledig geblokkeerd is. Daardoor kunnen tientallen schepen in zowel noordelijke als zuidelijke richting niet verder. Op de online volgsystemen is een lange rij wachtende schepen te zien op een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.

Een scheepvaartexpert zegt tegen de BBC dat hij nog nooit zo’n groot incident in het Suezkanaal heeft gezien. Mogelijk heeft de blokkade, als die nog lang duurt, flinke gevolgen voor de wereldhandel.

Om het enorme gevaarte met sleepboten los te trekken, moet gewacht worden op hoog water. Mogelijk moet er ook lading van boord worden gehaald om het schip weer in beweging te krijgen. Dat kan dagen duren. Vermoedelijk moet er ook gebaggerd worden om het schip weer drijvend te krijgen.

Het komt vaker voor dat schepen in de problemen raken in het 193 kilometer lange Suezkanaal, tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Het lukte in 2017 na enkele uren om het vrachtschip OOCL Japan vlot te trekken. Een van de ernstigste incidenten vond plaats in 2004. Toen blokkeerde de olietanker Tropic Brilliance het kanaal meerdere dagen. Het schip kon pas verder nadat duizenden liters olie van boord waren gehaald.