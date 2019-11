Bladeren vallen later door warme herfst

De natuurvorsers kwalificeren de herfst van 2019 op basis van gegevens uit De Natuurkalender en de GrowApp als zeer laat.

Zo waren er deze herfst geen extreem koude of warme periodes. Bovendien was er volgens Weeronline voor het tweede achtereenvolgende jaar geen officiële herfststorm. Gemiddeld komt het eens in de zes jaar niet tot een herfststorm.

Door het uitblijven van nachtvorst en storm verkleurden de blaadjes laat en hangen er veel nog aan de bomen.Veel boomsoorten zijn volgens Nature Today wel kaal, zoals witte paardenkastanjes en linden. Berken, elzen, walnoten, acacia’s en hazelaars verliezen rond deze tijd pas hun bladeren. De meeste beuken en eiken hebben echter nog volop blad.