Spaarloonfonds zoekt 10.000 spaarders

„Wij zijn opgericht in een tijd dat er nog geen sprake was van burgerservicenummers en als mensen verhuizen en van bankrekeningnummer veranderen zonder dat door te geven, dan is het moeilijk ze te achterhalen”, verklaart Heleen Pet, projectmanager afbouw Spaarloonfonds.

Het fonds heft zichzelf op nu de spaarloonregeling is afgeschaft. De grafimedia kenden al een spaarloonregeling voor de wettelijke constructie ontstond waarbij het spaarloon door de werkgever op aparte, aan werknemers gekoppelde bankrekeningen werd gestort.