Eis 18 maanden voor aanzetten prostitutie

Van juni 2009 tot en met juli 2010 bracht P. de vrouw enkele keren per week naar een bekende ontmoetingsplaats bij de Kreekraksluizen in Rilland. Daar moest zij tegen betaling mannen aan hun gerief helpen. Terwijl de vrouw in de auto bleef zitten, ging P. op zoek naar klandizie. Het geld dat ze voor haar diensten kreeg, verdween in de zakken van P. Na iedere dienstverlening vertrok P. met de vrouw naar Bergen op Zoom om haar daar van drugs te voorzien. Vervolgens reden ze weer terug op zoek naar een volgende klant.

Volgens het slachtoffer was zij doodsbang voor P. Omdat hij haar bankpas en ID-kaart had afgenomen, een sleutel van haar woning had en ook nog eens dreigde naaktfoto's en films die hij van haar had gemaakt aan haar ouders te geven, deed ze wat hij van haar verlangde.

Overigens was zij niet het enige slachtoffer van P. Hij vertoefde regelmatig op het terrein van een psychiatrische inrichting in Halsteren, legde daar de contacten en wist op die manier nog vier andere vrouwen tot prostitutie aan te zetten. Deze hebben geen aanklacht tegen hem ingediend.