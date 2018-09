Defensie tevreden met uitspraak ex-Dutchbatter

De hoogste rechter op militair ambtenarenrecht oordeelde dat de man recht heeft op schadevergoeding. Hij heeft volgens de CRvB direct na de missie in Srebrenica in 1995 te weinig nazorg gekregen waardoor zijn trauma verergerde.

Het ministerie bestudeert de gevolgen van de uitspraak nog, maar zal een schadevergoeding betalen. Hoeveel dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder van Defensie betekent de uitspraak niet dat andere veteranen met klachten nu automatisch in aanmerking komen voor een schadevergoeding. „We gaan dat van geval tot geval bekijken en daarbij alle factoren in ogenschouw nemen.”

In de uitspraak zitten voor Defensie enkele belangrijke punten, aldus de woordvoerder. Het eerste is dat de rechter zich niet uitspreekt over het primaat van de politiek bij de uitzending. Verder is voor Defensie belangrijk dat de CRvB zich niet uitspreekt over de operationele inzet ter plaatse en dat de voorbereiding van de missie in Srebrenica voldoende was. Ook het feit dat de nazorg volgens de rechter na '96 wel op orde was, stemt het ministerie tevreden.

Volgens de zegsman is de nazorg „behoorlijk veranderd” sinds Srebrenica. „We hebben lessen getrokken uit onze ervaringen.” Zo wordt er al aan preventie gedaan in de voorbereiding naar de missie toe. Een van de „belangrijkste verbeteringen” is dat uitgezonden militairen na het einde van de missie, maar voor terugkeer naar Nederland, twee dagen naar Kreta gaan voor eerste nazorg.

De militair in kwestie maakte in de eerste helft van 1995 deel uit van Dutchbat 3 in Srebrenica in het voormalige Joegoslavië. Doordat onder meer een mortiergranaat vlakbij hem insloeg, liep hij een trauma op. Hij lijdt nu aan een blijvende posttraumatische stressstoornis (PTSS).