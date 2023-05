Nachtmerrie op IJsselmeer: zeiler slaat overboord en zwemt urenlang(!) naar duwbak

De zeiler herinnerde zich een duwbak die hij eerder op de dag voorbij was gevaren. Zo’n 2 tot 3 uur lang zwom de man richting het lege binnenschip dat voor anker lag.

’Daar klim je niet zomaar op’

„Hoe hij daar aan boord is geklommen, is nog onduidelijk”, zegt KNRM-woorvoerder Kees Brinkman. „Daar klim je niet zomaar op. Misschien is hij via het anker geklommen of met een touw dat daar overboord hing.”

De man moest nog de hele nacht wachten op hulp. Maandagochtend rond 8.30 uur zag een voorbijganger de lege catamaran drijven bij de Ketelbrug in Flevoland. Daarop zette de politie en de kustwacht een grote zoekactie op. Meerdere boten van de KNRM rukten uit, waaronder die uit Enkhuizen en Medemblik.

Onderkoeld

Ze troffen de man in relatief goede gezondheid aan in de duwbak. Hij was licht onderkoeld, maar verder goed aanspreekbaar en kon zelfstandig lopen. De man is naar Urk gebracht. Personeel van de kustwachthelikopter hebben zich over ontfermd.

Volgens de KNRM gaat het om een ’wonderbaarlijke’ redding. „ Dat hij het in het water én op het schip zo lang heeft volgehouden komt door de kleding die hij aanhad. Hij droeg een reddingsvest en zeilkleding. Dat heeft hem gered. In het water kan je tot wel 20 keer sneller dan onderkoeld raken dan op land.”

Het is het derde incident in drie dagen tijd op het IJsselmeer. Eerder overleed een 55-jarige Duitse zeiler nadat hij overboord werd geslagen door de giek van zijn boot. De man droeg geen reddingsvest. En zondag raakten twee vrouwen onderkoeld op het water.