Winkeldief die voor het eerst steelt niet meer vervolgd

Personen die voor het eerst iets stelen, krijgen voortaan - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - direct een schadeclaim opgelegd van 181 euro. Dat bedrag moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer.

„De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade”, zegt Toine van Loenhout, districtschef bij de politie Amsterdam. „Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uren bezig met de administratieve afhandelingen. Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude.”

Politie kan zich richten op meer ernstige delicten

De nieuwe aanpak is tot stand gekomen in overleg met het Openbaar Ministerie. „De aanpak is een maatschappelijk verantwoorde en efficiënte afhandeling van dit soort winkeldiefstallen”, zegt officier van justitie Frank van Dijk, die met zijn team verantwoordelijk is voor de afhandeling van de meeste winkeldiefstallen. „Als OM staan we achter deze alternatieve benadering. De ondernemer krijgt de schade vergoed die de diefstal met zich meebrengt, de minderjarige dader wordt niet in het jeugdstrafrecht getrokken en de politie kan zich richten op meer ernstige delicten.”

De opsporingsdiensten vinden niet dat winkeldieven er met de nieuwe aanpak genadig vanaf komen. De politie blijft ter plaatse komen bij een winkeldiefstal. Naast de directe boete, vindt er een ’reprimande-gesprek’ plaats met de betrokkene, waarbij wordt gewezen op de strafrechtelijke consequenties bij een eventuele volgende diefstal.

De politie merkt op dat het aantal winkeldiefstallen samenhangt met de toegenomen winkeltijden en de zelfscankassa’s. Blijkbaar nodigt dat toch uit tot meer diefstallen uit winkels.

De nieuwe aanpak zal gefaseerd worden uitgerold binnen Amsterdam en omliggende Amstelland-gemeenten en geldt alleen bij aangesloten winkeliers.