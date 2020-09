’Hij leeft nog, maar heeft alleen nog een onderbroek’

Melle kwam zaterdagnacht thuis na te hebben gedronken en ontwaakte uit een diepe slaap door het brandalarm. Het gaat om een oud pand, met één ingang. „Hij is door de vlammenzee heen gegaan, ongelofelijk”, vertelt vriendin Sharon.

„Daarna zag hij de vlammen uit het dak slaan. Waar hij eerst nog lag te slapen, was alleen nog een houten geraamte.”

Al snel kwam het besef: alle persoonlijke bezittingen gingen verloren. „In de afgelopen paar jaar is Melle zowel zijn broer als zijn moeder verloren. De as van zijn broer was verwerkt in een schilderij en de laatste persoonlijke spullen van zijn moeder lagen in zijn woning: dat is nu allemaal weg”, aldus Sharon.

Hulp

Ze is een inzamelingsactie gestart. „Melle heeft al zoveel te verwerken gehad, daarom willen we dit nu voor hem doen. En daarbij is het ook hard nodig. Hij is dan wel verzekerd, maar hij moet alles opnieuw kopen. Hij heeft letterlijk alleen zijn telefoon en boxershort nog. Melle staat er altijd als iemand hem nodig heeft, nu is het tijd dat we er voor hem zijn.”

De hulp komt. Mensen doneerden al duizenden euro’s en de lokale winkel West 29 heeft gezegd dat Melle alle kledingstukken die zijn maat waren, mee mocht nemen. Melle brak, vertelt Sharon. „Hij is een gever, dingen ontvangen vindt hij moeilijk. Hij is ontroerd door alles wat er naar hem toe komt.”