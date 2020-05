Gezicht van Pools model stukgebeten door eigen hond

Het incident heeft een flinke discussie doen opwaaien. Het asiel waar hond Logan vandaan kwam legt de schuld bij de Poolse neer: ze zou niet in staat zijn geweest goed voor het dier te zorgen.

Aleksandra schrijft op Instagram over het incident: „Ik heb een ongeluk gehad en moest de moeilijkste keuze van mijn leven maken.” De Poolse zegt verder niet in detail te willen treden. Toch is er een stuk meer informatie inmiddels bekend geworden.

Eerdere bijtincidenten

Het model verwijt het asiel dat ze niet transparant zijn geweest over het verleden van de hond: niet alleen zij, de dochter van haar buren maar ook een vorige eigenaresse van het dier zou zijn gebeten door de viervoeter. Aleksandra schrijft bang te zijn dat er in de toekomst nog meer slachtoffers zullen vallen.

Ze heeft haar hond teruggebracht naar het asiel waar hij vandaan kwam: „Ik hoop dat hij terecht komt bij een gedragsdeskundige. Je kunt zulke belangrijke eigenschappen van een hond niet verzwijgen.” Prykowska zegt bang te zijn geworden van haar eigen hond.

Het Poolse model werd in haar gezicht gebeten door Logan. Ⓒ Aleksandra Prykowska

’Aleksandra schoot tekort’

Het asiel zegt in een openbaar statement dat Aleksandra tekort is geschoten: ze had contact op kunnen nemen met het asiel als er gedragsproblemen waren, maar er is na de adoptie nooit contact geweest.

Ook een vrijwilliger van het asiel stelt tegenover Poolse media dat Aleksandra meer had kunnen doen: „Dit is het resultaat als je niet om kunt gaan met een hond met een moeilijk verleden en nadat het een ernstige ziekte heeft gehad.” Een andere vrijwilliger meent dat het model veel te dominant was voor de hond.

Inmiddels is de hond redelijk bijgetrokken, schrijft Daily Mail: iedereen is dol op Logan. Volgens de Britse tabloid kan de hond binnenkort weer worden herplaatst.