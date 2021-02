Incasso-cowboys aangepakt: verplicht register voor bureaus

Het is het kabinet al langer een doorn in het oog dat iedereen een incassobureau kan beginnen, waardoor schulden soms zelfs onder bedreiging worden teruggevraagd. Zo was ’de Haagse Al Capone’ wijlen Eef Hoos jaren bekend om zijn intimiderende werkwijze. Hij kon ongestoord werken met zijn ’incassobureau’ Toetanchamon. Onacceptabel, vindt Dekker. „Iedereen die een incassobureau wil beginnen kan dat nu doen. Als je kijkt naar de branche zitten daar 400 tot 500 bedrijven in. Er zijn bedrijven die dat op een goede menselijke manier doen. Maar er zitten er ook bij die mensen nog verder de put in duwen.”

Intimideren

Dekker somt een voorbeeld op van hoe bedrijven uit de bocht vliegen. „Door onmiddellijk heel veel kosten in rekening te brengen en door soms ook te dreigen en intimideren.” Tot op heden kunnen dergelijke bedrijven zich ’gewoon’ incassobureau blijven noemen. Het verplichte register moet daar verandering in brengen. „Want dat betekent dat je aan bepaalde eisen moet voldoen en dat je anders geen vergunning krijgt.”

Zo wordt er bij een aanvraag gekeken of personeel juist is opgeleid, of het incasseren volgens de wet verloopt en of er een goede klachtenregeling is. Bedrijven die buiten de boot vallen mogen het werk niet meer uitoefenen. Anders maken ze zich schuldig aan een economisch delict en riskeren ze een forse geldboete, een taakstraf of zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

Rotte appels

Het is overigens ook mogelijk dat bureaus hun vergunning weer verliezen. „Als er veel klachten binnenkomen kan je er ook weer worden uitgegooid. Daar wordt door de inspectie toezicht op gehouden.”

Dekker benadrukt dat het door de coronacrisis extra belangrijk is om de rotte appels uit de branche te werken. „De verwachting is dat we best eens een economisch ingewikkelde tijd tegemoet gaan. Dat wetende wil je voorkomen dat ze in de schulden belanden. Maar dat ze zo goed mogelijk worden geholpen als ze er toch in zitten, en niet van de regen in de drup.” Het kabinet wil met het wetsvoorstel voorkomen dat ’cowboys’ slachtoffers van de coronacrisis nog verder de put in helpen.

„Als ik klachten hoor schrik ik me af en toe wild”, besluit Dekker.