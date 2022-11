Kat Ollie zat vast in illegale wildklemmen, pootje geamputeerd

Eigenares Marieke van den Engel merkt dat het langzaam wat beter gaat met haar kat. Zo meldde ze vorige week. „Hij hinkelt een beetje door het huis. Hij zit af en toe voor het raam en wil graag naar buiten. Hij is af en toe aan het grommen en blazen, misschien door pijn en boosheid. Dat kan ik ook wel weer begrijpen.”

Maandag gingen de hechtingen eruit. Ollie kreeg daarvoor een roesje bij de dierenarts. „De amputatie is mooi geheeld, maar bij het pootje rechtsachter zat een flinke ontsteking onder de korst. Dat is nu schoon, maar wel een open wond. Dus Ollie moet nog twee weken met de kap blijven lopen. Hij krijgt antibiotica en zalf voor die wond en met de pijnstiller en ontstekingsremmer gaan we ook nog even door.”

Best een tegenvaller dus. „Maar de arts gaat er wel vanuit dat het goed komt. Dat grommen heeft waarschijnlijk ook met die ontstoken achterpoot te maken.”

Dierenklemmen

Marieke van den Engel vond zondag 13 november in de duinen haar zwaargewonde kater Ollie, met twee pootjes vast in twee dierenklemmen. Met vlak daarbij een gespannen net waarin vogeltjes - levend en dood - hingen.

Volgens woordvoerder Joey Brink zijn er bij de politie geen reacties binnengekomen op hun oproep. „Het onderzoek is nog wel in volle gang”, zegt hij. Het is onbekend of het voorval op zichzelf staat. Navraag bij de dierenpolitie leert dat er geen soortgelijke zaken met wildklemmen bekend zijn.