Premium Het beste van De Telegraaf

’Mensen zaten al thuis met pantoffels aan te netflixen’ Amsterdammers na rellen ’voetbalfans’ Marokko: waar bleef de ME?

Door Marijn Schrijver Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Waar bleef de ME? Dat is de grote vraag na de rellen in Amsterdam-West zondagavond. Pas toen de ’supporters’ van Marokko al naar huis waren en een brandende auto vrijwel uitgedoofd was, arriveerden busjes met ME’ers.