OM eist zes jaar en tbs tegen man na aanvallen vrouwen in Utrecht

Slachtoffers zijn hierbij belaagd en onzedelijk betast, wat voor een groot gevoel van onrust in de buurt zorgde. „Veel mensen voelden en voelen zich onveilig om bijvoorbeeld te gaan hardlopen in het park of om alleen op de fiets erop uit te gaan”, aldus het OM.

De eerste aanval vond plaats in de wijk Lunetten op 3 juli 2020. Een vrouw werd er door een gemaskerde man met grof geweld tegen de grond gewerkt en betast. „In de periode erna vonden nog vijf van dergelijke aanvallen plaats in Lunetten en het naastgelegen Hoograven. In sommige gevallen werden slachtoffers van hun fiets getrokken”, aldus justitie.

Meerdere vrouwen raakten gewond en een van hen moest zelfs voor langere tijd in het ziekenhuis worden opgenomen. De politie was in die periode op grote schaal aanwezig in de wijk in de hoop de dader te pakken. Dat gebeurde uiteindelijk in februari 2021 dankzij aangetroffen DNA-sporen op kleding en onder de nagels van slachtoffers.

Vijf aanvallen

De officier van justitie vervolgt de 29-jarige uiteindelijk voor vijf aanvallen. Voor een zesde incident zijn er aanwijzingen dat hij betrokken is, maar ontbreekt het aan voldoende bewijs.

Experts in het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben beperkt onderzoek kunnen doen, omdat de man weigerde mee te werken. Wel wordt benoemd dat hij geen besef lijkt te hebben dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien. „In het politiedossier zitten daarnaast diverse verklaringen van onder anderen ex-partners en oud-collega’s waaruit verstoord seksueel en sociaal gedrag van de verdachte blijkt. Vergelijkbare informatie is er vanuit een hulpverleningstraject dat verdachte op 12-jarige leeftijd gevolgd heeft na twee incidenten betreffende seksueel en sociaal grensoverschrijdend gedrag.”

Het OM wil niet dat de man in de maatschappij terugkeert voordat hij succesvol behandeld is, en eist daarom naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging.

De rechtbank doet op 25 mei uitspraak.