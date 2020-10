E-bike net zo (on)gevaarlijk als fiets

Dat blijkt uit onderzoek dat VieCuri Medical Center in Venlo hield onder een kleine 200 fietsslachtoffers die daar werden binnengebracht op de eerste hulp, van wie er zo’n 80 op een e-bike reden. In een kwart van de gevallen ging het om een aanrijding met een auto of een andere fietser. Bij driekwart ging het om een enkelvoudig ongeval, vaak met een lage of matige snelheid tot vijftien kilometer per uur. Bij de e-bike reed zo’n 25% harder en bij de gewone fiets 17%. „Dat verschil is niet groot. Het idee dat rijden op een elektrische fiets veel gevaarlijker is, klopt dan ook niet”, zegt Otto van Boggelen van kenniscentrum CROW-Fietsberaad.

Gemiddeld iets ouder

De e-fietsers waren gemiddeld wel ouder en hadden ook vaker andere medische aandoeningen. Maar afgezien van wat meer blauwe plekken werden er geen verschillen gevonden in de ernst van de verwondingen. Zo hadden beide groepen bijvoorbeeld even vaak een chirurgische ingreep nodig. En ook de verwondingen aan hoofd, armen en benen lagen op ongeveer hetzelfde niveau.

Meer e-bikes verkocht

Het bevestigt ook een eerder onderzoek van VeiligheidNL. „Wij hebben een paar jaar terug een grootschalig onderzoek gedaan naar ruim 3000 fietsongevallen. De e-bike bleek ook toen niet gevaarlijker dan de gewone fiets, niet in het risico en evenmin in de ernst van het letsel. De verschillen die we in eerste instantie vonden tussen elektrische fietsers en gewone fietsers werden voornamelijk verklaard door de leeftijd van het slachtoffer. De verkopen van elektrische fietsen zijn inmiddels boven de verkoop van gewone fietsen uit gestegen. Wij zijn dan ook gestart met een nieuw onderzoek naar de omstandigheden bij fietsongevallen, omdat we meer willen weten over de omstandigheden waarom het gebeurt”, zegt onderzoeksmanager Birgitte Blatter.

Van Boggelen stelt dat het hem niet zal verbazen dat als er meer ongevallen gebeuren met e-bikes, dat vooral door jongere gebruikers komt. „Die gebruiken ze ook steeds vaker om bijvoorbeeld naar school te gaan. Ouderen zijn voorzichtig en weten dat ze kwetsbaar zijn. Ze rijden niet te hard, maar de jeugd gaat vaak wel tot het uiterste en als je dan valt met hoge snelheid zijn de verwondingen ook ernstiger.”