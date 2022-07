Kabinet wil onderwijs niet helemaal dicht bij nieuwe coronagolf

In verschillende scenario's is uitgewerkt welke stappen het onderwijs neemt in verschillende fases van de pandemie. Zelfs in het slechtste scenario, het rode scenario, gaat nog altijd een deel van de leerlingen naar school. Het andere deel krijgt digitaal onderwijs op afstand of krijgt huiswerk mee. De leerlingen wisselen elkaar af.

In het plan staat niets gemeld over voorrang voor onderwijspersoneel bij een nieuwe vaccinatieronde, aldus de ingewijden.