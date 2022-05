Acht jaar cel geeïst tegen uit Syrië teruggehaalde IS-vrouw Ilham B.

Premium Buitenland

Palestijnse aanslagplegers geïnspireerd door terreuroproep Hamas: ’Grijp het hakmes’

De jonge Palestijnse terroristen hadden de woorden van Yahya Sinwar goed in hun oren geknoopt. „Laat iedereen zijn geweer klaarzetten”, sprak de Hamas-leider in Gaza onlangs in een opzwepende speech. „En wie geen geweer heeft, pak een hakmes of bijl!” Ook dit weekend was het weer raak in Israël en d...