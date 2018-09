Dode kraakpand nog raadsel

De politie kon zaterdagavond nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, ook niet of het een man of een vrouw was. Door de brand raakte een 37-jarige vrouw uit Nijmegen ernstig gewond.

,,We wisten wel dat er af en toe krakers in het pand zaten'', aldus een woordvoerder van de politie. Het gebouw staat aan de Molenweg. Over de oorzaak van de brand in het voormalig tuincentrum is nog niets bekend. Het onderzoek is zaterdagavond gestaakt en wordt zondagochtend vroeg hervat.