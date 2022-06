Zeker 100 mensen overnachten op stoel in aanmeldcentrum Ter Apel

In het Groningse Ter Apel is plek voor 2000 mensen. De afgelopen nachten was het druk in het aanmeldcentrum en sliepen ook steeds ongeveer vijftig personen op stoelen, aldus de woordvoerder.

Ter Apel kampt al langer met grote drukte omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen.

De 25 veiligheidsregio’s bereiden zich voor om de komende tijd meer mensen op te vangen via crisisnoodopvangplekken om Ter Apel te ontlasten. In die crisisnoodopvang worden mensen opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen of tenten.