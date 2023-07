Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij heeft vreselijk veel over zich heen gekregen’ Straat reageert wisselend op vertrek Rutte: ’Wie moet nu scepter gaan zwaaien?’

Door Leon Brandsema en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

„Het was de hoogste tijd voor een frisse wind in Den Haag”, zegt Annet, hier met haar vriend Thijs en hondje Japie op de Amsterdamse Ten Katemarkt. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - „Het was de hoogste tijd voor een frisse wind in Den Haag. Het opstappen van Mark Rutte verrast ons echter wel, want er zijn wel betere momenten geweest dat hij dat had kunnen of zelfs moeten doen”, zegt Annet, die met haar vriend Thijs en hondje Japie op de Amsterdamse Ten Katemarkt loopt. „Je moet het hem echter wel nageven dat hij alle stormen heeft overleefd, maar wel met beleid dat voor een deel van de bevolking pijnlijk is geweest.”