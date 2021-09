Thijs H. voor de rechter na veroordeling voor drie moorden

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zitting aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Op 4 mei 2019 stak Thijs H. een 56-jarige vrouw die haar hond uitliet in de Scheveningse Bosjes dood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij op dezelfde dag een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw van het leven beroofde.

Volgens Thijs H. handelde hij onder invloed van opdrachten die via kentekens en nieuwsberichten aan hem werden doorgegeven. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum vonden hem volledig ontoerekeningsvatbaar, maar de rechtbank schoof dat oordeel terzijde. Thijs H. gaf er op meerdere momenten blijk van dat hij wel degelijk kon nadenken over zijn handelen, vond de rechtbank.

De verdediging van Thijs H. vindt dat een misvatting. Er was volgens advocaten Knoester en Weening sowieso geen sprake van een vooropgezet plan om mensen te doden. Daarnaast verkeerde Thijs H. in een psychose en kunnen zijn daden hem niet worden toegerekend. De rechtbank stapte in de ogen van de verdediging te makkelijk heen over het oordeel van de deskundigen over zijn toerekeningsvatbaarheid.

Kritiek op toxicologisch onderzoek

Knoester bekritiseerde het toxicologisch onderzoek dat bij Thijs H. is gedaan. Op basis daarvan werd de conclusie getrokken dat hij bepaalde medicijnen en verdovende middelen had gebruikt waardoor hij volgens de rechtbank zijn mentale toestand zelf verergerde. De ontkenningen van Thijs H. werden niet geloofd.