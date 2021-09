Uitstel in zaak drievoudig moordenaar Thijs H.

Het rapport van de gedragsdeskundigen die verdachte Thijs H. in opdracht van het hof moesten onderzoeken, is nog niet klaar. Dat bleek maandag tijdens een zogeheten pro formazitting in Den Bosch.

Thijs H. werd door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor drie moorden. H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden plotseling aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

’Volledig ontoerekeningsvatbaar’

Volgens deskundigen die Thijs H. onderzochten was hij volledig ontoerekeningsvatbaar ten tijde van de moorden. Hij handelde volledig onder invloed van een psychose. De rechtbank in Maastricht schoof de rapporten van de deskundigen terzijde, en oordeelde dat er nog genoeg momenten waren waarop Thijs H. er blijk van gaf zelf nog beslissingen te kunnen nemen.

De rechtbank zei dat Thijs H. zijn symptomen aandikte en achteraf gedragingen inkleurde om volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Dat inkleuren deed hij volgens de rechtbank op basis van op internet gezochte verhalen over symptomen van psychopathie, medicijn- en drugsgebruik.

Nieuw onderzoek

Het hof Den Bosch besloot in april een nieuw onderzoek te gelasten door een psycholoog en psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie NIFP. Ook zij komen tot de conclusie dat Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Een aantal deskundigen zal (opnieuw) worden gehoord op zitting. Het gaat om de deskundigen die het PBC-rapport in eerste aanleg hebben opgesteld en een psychiater die uitleg kan geven over de medicatie die de verdachte kreeg voor zijn ADHD. Ook de nieuwe deskundigen zullen tijdens de openbare behandeling worden gehoord.