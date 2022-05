Reizigers woedend over chaos op Schiphol: ’Aan de goden overgeleverd’

„Zwaar waardeloos”, zegt Tom dinsdagochtend terwijl hij met een gezicht op onweer wacht tot hij de check-in kan passeren, op weg naar de eindeloze sliert passagiers voor de security. Hij vliegt in de middag naar München voor een korte trip en heeft nu al spijt.

„Had ik maar de trein genomen”, zegt hij. „Langer onderweg? Nou, hoeveel zou het uiteindelijk schelen? In acht uurtjes ben je daar. Nu hou ik al rekening met vijf uur eerder op Schiphol zijn. Alleen maar omdat ik rekening houd met allerlei problemen. Je bent hier aan de goden overgeleverd.”

Bij vertrekhal 1, een verdieping hoger richting het panoramaterras, is eind van de ochtend de immense rij wachtenden te zien. Het is een gruwel deze dagen voor reizigers, want er lijkt geen einde aan te komen. Sommige reizigers kijken verveeld op hun telefoon, andere zijn gaan zitten op hun handbagage of hebben zich maar overgegeven aan de file te voet.

Ⓒ De Telegraaf

’Begrip’

Terwijl ze wachten, klagen en zuchten klinkt door de luchthaven, onze nationale trots, de mededeling dat de wachtrijen langer zijn, door drukte en gebrek aan personeel. Voor wie het nog niet wist... „Bedankt voor uw begrip”, zegt de omroeper van dienst.

Dat begrip hebben veel reizigers bepaald niet. Ook buitenlandse toeristen klagen steen en been over de drukte op Schiphol. „Nog nóóit meegemaakt”, zegt een man met een sterk Amerikaans accent en rode pet in de lange rij om de eerste ’horde’, de check-in, door te komen. Het is volgens de man a mess, een puinhoop. „Onacceptabel”, is de boze man duidelijk. „Waar kan ik een klacht indienen?”

Diplomaten

Niet alleen reizigers vragen zich dat af. Ook verschillende diplomaten zijn woedend. Zoals de Mexicaanse senator Bertha Caraveo, die via Schiphol aankwam in Davos, bij de jaarvergadering van het World Economic Forum, uitgerekend de plek waar Schiphol-ceo Dick Benschop verbleef toen zijn luchthaven, voor de zoveelste keer, in chaos werd gestort.

De Zuid-Amerikaanse bobo stapte op een vlucht van Amsterdam naar Zwitserland en kwam erachter dat haar bagage in Nederland was achtergebleven. Ook bij de bagageafhandeling gaat dus bepaald niet alles goed op het vliegveld.

„Ik klaag publiekelijk de bestuurders aan voor het verlies van mijn bagage, die nodig is om mijn taken uit te voeren. Ik ben me ervan bewust dat de luchthaven van Schiphol last heeft van verschillende stakingen, maar hoe kom ik nu aan mijn persoonlijke hygiëneproducten?”

Ze roept op sociale media minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken op om in te grijpen. „U zou aandacht moeten besteden aan deze situatie, waaronder veel diplomaten lijden. De behandeling is teleurstellend en vernederend.”