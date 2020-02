Minister Kaag probeert handelsverdrag met Canada te redden

„In tijden van grote onzekerheid” heb je betrouwbare partners als Canada nodig, zo verdedigde Kaag het verdrag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Verantwoordelijk minister Sigrid Kaag probeert een omstreden handelsakkoord met Canada te redden. Ze moet in ieder geval regeringspartij ChristenUnie (CU) over de streep trekken. De CU eist extra garanties om te kunnen instemmen met het verdrag over makkelijkere handel tussen de Europese Unie en Canada (CETA).