Tegenstribbelende ChristenUnie lijkt toch akkoord met handelsverdrag Canada

CU-Kamerlid Voordewind dreigde lang dwars te gaan liggen bij het goedkeuren van het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie. Hij vroeg woensdag om een aantal ’waarborgen’ om te voorkomen dat de Nederlandse kringlooplandbouw uit de markt wordt geprijsd door de Canadese concurrenten, die onder andere standaarden mogen produceren.

Kaag wilde donderdagochtend, toen het debat werd voortgezet, daarin meebewegen door een aantal toezeggingen te doen. Zo wil ze kijken of er extra inspecties en douane-inzet kan komen om te controleren op Canadees hormoonvlees en komt er voor 1 mei een uitgewerkt plan voor een fonds voor kringlooplandbouw. Overigens had Voordewinds partijgenoot Schouten, minister van Landbouw, afgelopen week al toegezegd dat zo’n fonds opgericht zou worden.

Meerderheid Tweede Kamer in zicht

Met steun van CU heeft Kaag in de Tweede Kamer een meerderheid voor het goedkeuren van Ceta. Maar aangezien de hele oppositie, op Kamerlid Van Haga na, zich tegen Ceta keert, wordt het nog een zoektocht om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen.

Daarbij helpt het niet mee dat de PvdA een draai heeft gemaakt. In de vorige kabinetsperiode was PvdA-Kamerlid Ploumen nog minister van Buitenlandse Handel. In die hoedanigheid was zij medeverantwoordelijk voor het uitonderhandelen van Ceta. Maar nu hebben de sociaaldemocraten hun handen van het verdrag afgetrokken. Daar ligt nog wel hoop voor de Eerste Kamer, waar naar verwachting enkele PvdA’ers niet meegaan met de draai van de Tweede Kamerfractie en toch voor Ceta gaan stemmen. Daarnaast hoopt het kabinet nog op steun van Groep Otten, en misschien 50Plus.