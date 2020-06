Live | Zondag 1 coronapatiënt erbij op intensive care

Intensive cares behandelen momenteel 541 mensen met andere aandoeningen, zoals tumoren en ernstige hartklachten. Dat zijn er 32 minder dan een etmaal geleden. De totale IC-bezetting komt daarmee op 571 patiënten, een afname van 31, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de intensive care. Bijna drie maanden geleden, op 7 april, lagen daar 1424 patiënten, een record.

Het aantal mensen dat aan de coronabesmetting is overleden, bleef zondag onveranderd op 6105. Er zijn volgens officiële cijfers het afgelopen etmaal geen mensen aan het virus overleden, meldde gezondheidsinstituut RIVM.

Coronabesmettingen wereldwijd: 10 miljoen

Het aantal mensen dat over de hele wereld is besmet met het coronavirus, is zondag de 10 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

De Verenigde Staten tellen de meeste vastgestelde besmettingen: 2,51 miljoen, gevolgd door Brazilië met 1,31 miljoen. Ook als het gaat om het aantal doden door corona staan de VS bovenaan, met 125.539 sterfgevallen.

