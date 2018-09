Myanmarese vluchtelingen dood door brand

In een opvangkamp in het noorden van Thailand zijn vrijdag ongeveer 30 vluchtelingen uit Myanmar (het vroegere Birma) om het leven gekomen, nadat er brand was uitgebroken. Ongeveer 200 mensen raakten gewond. Het vuur ontstond volgens de BBC rond 10 uur Nederlandse tijd in een van de keukens. De meeste doden zijn vrouwen, bejaarden en kinderen. Er leven meer dan 3000 vluchtelingen in het kamp, van wie het merendeel etnische Karen zijn.