'Gasrecord maand maart in de maak'

Vanwege de kou wordt er momenteel meer gestookt dan in deze tijd van het jaar gebruikelijk is. Na 20 maartdagen stond de teller van Gasunie op 7,52 miljard kuub gas. „Dat is een miljard meer dan gemiddeld en daarmee zitten we nog maar iets onder het recordniveau van maart 1996”, zegt een woordvoerder van de energietransporteur.

Dat record staat op totaal 11,3 miljard kuub. Destijds werd in de eerste 20 dagen 7,64 miljard kuub vervoerd, maar toen ging het kwik in de laatste week van de maand weer omhoog. Nu wordt juist sneeuw en vorst verwacht.

Afgelopen winter gold sowieso als „pittig” vergeleken met eerdere jaren, benadrukt de woordvoerder. In december, januari en februari werd in totaal 34,8 miljard kuub gas door het netwerk gepompt. „Het werd niet extreem koud, maar het bleef wel heel lang koud. Daardoor werd er zelfs meer gas gebruikt dan in 1997, het jaar van de laatste Elfstedentocht”, aldus de zegsman.

Niet al het aardgas dat Gasunie vervoert, komt bij huishoudens terecht. Deze winter werd in totaal 22,5 miljard kuub gas door particulieren verstookt. De rest was bedoeld voor de industrie of uitvoer naar het buitenland.