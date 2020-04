Beller mijdt fiscus: Belastingdienst eindelijk bereikbaar

Bij de Belastingdienst zijn tot dusver minder aangiftes binnen gekomen in vergelijking tot vorig jaar. Ook bij de Belastingstelefoon is het rustiger. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Stilte in het hoogseizoen speelt niet alleen bij reisbureaus, maar ook bij de fiscus. Daar komen in april veel minder belletjes dan gebruikelijk binnen. Voor de Belastingtelefoon is het een welkome adempauze, na een moeizame start van het jaar.