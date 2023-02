19-jarige man in Noordwijkerhout overleden door ongeval

NOORDWIJKERHOUT - Op de Leidsevaart in het Zuid-Hollandse Noordwijkerhout is in de nacht van zaterdag op zondag iemand omgekomen bij een ongeval. Volgens de politie gaat het om een 19-jarige fietser uit Hillegom. Eerder had de veiligheidsregio al gemeld met duikers te zoeken naar een mogelijk vermist persoon na een ongeluk.