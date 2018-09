Vogeltrek vertraagd door winterweer

De trekvogels, die in Afrika overwinteren, zijn normaal in deze tijd van het jaar al in het land, maar volgens een woordvoerster van de Vogelbescherming zijn er veel minder tjiftjafs dan normaal en is de fitis zelfs nog nauwelijks gezien.

Ook de vogeltrek uit Nederland is vertraagd door het aanhoudende winterweer. Sijsjes hebben hun trek naar het hoge noorden vanwege het slechte weer uitgesteld en zijn nog in groten getale in Nederland te vinden, aldus de Vogelbescherming.