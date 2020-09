Cruciaal of onnodig? Dit zegt de wetenschap over mondkapjes

Bezoekers van het stadskantoor krijgen mondkapjes uitgedeeld door de gemeente Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In welke mate werken mondkapjes nou? Dát ze bijdragen om coronaverspreiding te komen is duidelijk, maar over de mate waarin ze dat doen, is de wetenschap nog verdeeld. En helpen ze nou wel of niet tegen de gevreesde aerosolen?