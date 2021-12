Bewoner valt pakketbezorger aan met hamer in Wormer

Het is onduidelijk waarom de bezorger van PostNL werd aangevallen. De politie heeft aan de lokale omroep later weten dat de bewoner is opgepakt. De bezorger is lichtgewond geraakt aan zijn gezicht. Ter plekke is hij gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bezorger heeft aangifte gedaan. De aanvaller zit nog steeds vast. PostNL zegt niet op de hoogte te zijn van het incident.