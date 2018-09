Niets meer missen van je kind

De app geeft ouders die informatie gedurende de dag op een eenvoudige én leuke manier. Ouders kunnen de ontwikkelingen en bijzondere momenten van hun eigen kind via een smartphone, computer of tablet volgen.

Stralend middelpunt

Janneke van de Heuvel (29), een van de bedenkers van de app: “Kinderopvangorganisaties moeten veel vastleggen: haal- en brengtijden, dagritmes, ontwikkelingen en bijzondere momenten. Op dit gebied bleek nog veel ruimte voor innovatie in de markt. Het werken met de app is bovendien sneller en geeft een heel compleet beeld van de dag. Met de app verbinden we ouders en de kinderopvang op een eigentijdse manier. Met het kind als stralend middelpunt.”

De app is te vinden op de website van Joyn DayCare. Wel even overleggen met het kinderdagverblijf of zij ook mee willen doen!