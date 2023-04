Iraanse politie wil met slimme camera’s vrouwen waarschuwen

Een nieuwe wet maakt het bovendien mogelijk om vrouwen te berechten die weigeren hoofdbedekking te dragen in openbare plaatsen of in hun auto. Hun voertuigen worden in dat geval ook in beslag genomen, meldde het semi-officiële Iraanse persbureau Fars.

Ook kan de politie elk bedrijf sluiten waarvan de werknemers zich niet houden aan de verplichte hijab-regels. Volgens het Iraanse dagblad Shargh zijn al meer dan 100 winkels en bedrijven de afgelopen maand gesloten wegens het niet naleven van de Iraanse kledingvoorschriften.