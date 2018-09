Broodje-aapverhalen

Stadslegendes die niet waar zijn, maar waar toch veel mensen in geloven. Het Leidse organisatiebureau Groepswijzer.nl heeft dit seizoen, buiten de 'Broodje-aapwandeling' een maritieme versie ontwikkeld.

U scheept in met de gids, een geboren verteller, die u bij een aantal locaties een verhaal zal vertellen. En telkens wordt dat verhaal afgesloten met de vraag; is dit echt gebeurd of niet? Het is dan aan u om te besluiten of het verhaal te gek is voor woorden of dat er misschien toch een kern van waarheid in zit. De gids zal alle middelen van de vertelkunst inzetten om u te overtuigen; wat is ongelooflijk en wat is waar gebeurd?

Kijk voor meer info over de vaartochten op groepswijzer.nl