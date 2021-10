Schrik zit er goed in na doodschieten wolf: ’Je voelde dit al aankomen’

De dode mannetjeswolf werd begin deze maand gevonden bij Stroe, in de buurt van Barneveld. De viervoeter kwam uit Duitsland en vormde op de Zuidwest-Veluwe bij Planken Wambuis een paar met een wolvin, die in het voorjaar bij Ede werd doodgereden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het dier is doodgeschoten.

„De wolf bivakkeerde sinds 2020 ’bij ons’ op de Veluwe. Hij kwam talloze keren voorbij op onze wildcamera’s en het was prachtig om hem zo te kunnen volgen”, verzucht de natuurorganisatie. Boswachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten op Twitter weten dat ze de dood van de wolf „heel triest nieuws” vinden.

„Ik begrijp dat niet alle mensen fan zijn van de wolf. Maar om de wolf dood te schieten gaat echt te ver! Wij zijn als mens te gast in de natuur en niet andersom”, meent boswachter Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer op sociale media. Bioloog Richard Steenvoorden, reageert: „Dit soort dieren zijn een aanwinst voor onze biodiversiteit én dan zijn er mensen die deze prachtige dieren willen doodschieten. Onbegrijpelijk.”

De Zoogdiervereniging noemt het doodschieten van de wolf een „compleet zinloze actie. De wolf is een blijvertje. Zijn plek zal ingenomen worden door een andere wolf.”

Heet hangijzer

Het is bekend dat de meningen over de terugkeer van wolven in Nederland uiteenlopen. Nationaal Park De Hoge Veluwe wil absoluut geen wolven binnen de hekken hebben om ander wild te beschermen. Veehouders zijn bang dat zij geen vee meer in de wei kunnen laten lopen. Anderen vinden dat Nederland te klein en te vol is voor wolven.

Natuurtoezicht van Staatsbosbeheer wijst er op dat er ook veel bezwaren zijn tegen het afschieten van herten en wilde zwijnen op de Veluwe om de populaties binnen de perken te houden. „Dat moest omdat er geen ’toppredator’ was die op dergelijke beesten jaagt. Hebben we eindelijk een toppredator, wordt vanuit een bepaalde hoek één grote hetze gevoerd met dit resultaat als gevolg...”

Of de wolf met één of meerdere kogels is geraakt, kan een woordvoerster van de provincie Gelderland niet zeggen ’vanwege het strafrechtelijke onderzoek dat nu loopt’, laat ze donderdag weten aan De Telegraaf.

