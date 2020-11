Dode dolfijn aangespoeld bij Zierikzee

Het dier dat zaterdag werd aangetroffen is een mannetje van ongeveer 1,5 meter lang. Het stoffelijk overschot is geborgen en wordt overgebracht naar Utrecht. Daar wordt onderzocht wat de precieze doodoorzaak is geweest.

Het is vrij zeldzaam dat dolfijnen voor de Nederlandse kust opduiken. Toch is het dit jaar de tweede keer dat er een dolfijn strandt aan de Zeeuwse kust.