Opnieuw dode dolfijn aangespoeld: groepje bij Oosterscheldekering

Zaterdag lag er een dode dolfijn bij Zierikzee. Ⓒ Stichting Reddingsteam Zeedieren

Zierikzee - Opnieuw is er zondag een dolfijn aangespoeld aan de Zeeuwse kust bij Breskens. Het dier leefde nog toen het werd aangetroffen, maar overleed ondanks hulp al snel op het strand. Zaterdag lag er een dode dolfijn bij Zierikzee. Ook dit dier was levend gestrand en stierf niet veel later, meldt SOS Dolfijn op de website.