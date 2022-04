Premium Het beste van De Telegraaf

Na kritiek op ondemocratische verkiezingen Nicaragua stapt uit Organisatie van Amerikaanse Staten

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Agenten bewaken het kantoor van de OAS in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua, dat door de regering van president Daniel Ortega werd gesloten na kritiek op de ondemocratische verkiezingen in dat land. Ⓒ REUTERS

MEXICO CITY - Nicaragua stapt uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De regering van Daniel Ortega noemt de internationale organisatie een instrument voor interventie en dominantie van de VS. „Nicaragua is niemands kolonie", stelt het land in de verklaring waarin het zondag zijn vertrek aankondigde. Het Midden-Amerikaanse land zal zijn vertegenwoordigers bij het hoofdkwartier van de OAS in Washington terugtrekken en het kantoor in Managua sluiten.